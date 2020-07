Tuttosport: il Napoli teme che Osimhen stia ascoltando altri procuratori

Secondo il quotidiano, il club di De Laurentiis non attenderà a lungo la decisione dell’attaccante del Lille. Non si andrà oltre questa settimana

Secondo quanto scrive Tuttosport, il Napoli non aspetterà ancora molto la decisione di Victor Osimhen. Non si andrà oltre questa settimana. Il quotidiano ritiene che il club di De Laurentiis abbia il sospetto che l’attaccante del Lille stia ascoltando altri procuratori per valutare tutte le alternative.

Queste le parole di Tuttosport.

“Il club ha il sospetto che il calciatore stia ascoltando anche le campane di altri procuratori. Ma non si andrà oltre questa settimana”.

Nei giorni scorsi Osimhen aveva chiesto altro tempo per valutare a fondo la scelta. Giuntoli glielo aveva concesso, ma aveva anche chiarito al suo entourage che non avrebbe atteso all’infinito.