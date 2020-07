Tuttosport: il Napoli ha accontentato il Lille sul prezzo di Osimhen (60 milioni più Karnezis)

Il presidente Lopez non voleva scendere al di sotto dei 70 milioni. Giuntoli ha chiuso per 50 milioni cash più 10 di bonus, oltre al tesserino di Karnezis

Ieri Giuntoli ha approfittato della trasferta a Milano contro l’Inter per incontrare l’intermediario nell’affare Osimhen, Andrea d’Amico. L’affare è stato concluso. Victor guadagnerà 4,5 milioni a stagione più bonus.

“Gli ultimi ritocchi alla trattativa sono stati fatti sul prezzo del nigeriano, perché il presidente transalpino Lopez non voleva scendere sotto i 70 milioni di euro, ed il Napoli è riuscito ad accontentarlo con la cifra di 50 milioni cash, più 10 di bonus, oltre al cartellino di Karnezis e chissà che in futuro non venga inserita qualche altra pedina. Lunedì dovrebbe essere il giorno tanto atteso”.