Telegraph: il City accelera per Koulibaly, pronta un’offerta di 75 milioni di sterline

Il Telegraph riporta che il Manchester City accelererà i piani per ricostruire la sua squadra ora che il loro blocco in Europa per le prossime due stagioni è stato formalmente annullato. Tre sono gli acquisti che Guardiola vuole e tra questi c’è Kalidou Koulibaly. Il Manchester sarebbe pronto a pagare per lui 75 milioni di sterline

A 29 anni, Koulibaly è più vecchio del consueto profilo del City, ma Guardiola vuole più autorità, presenza, altezza, velocità ed esperienza nella sua linea di fondo dopo che in questa stagione la sua squadra ha ceduto con facilità il titolo al Liverpool