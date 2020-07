SportMediaset: Osimhen-Napoli, oggi la firma, giovedì l’ufficialità

Confermate le indiscrezioni de L’Equipe, oggi in Sardegna Osimhen diventerà un calciatore del Napoli

Il cerchio si stringe sempre di più per l’affare di Osimhen, anche Mediaset Sport conferma le indiscrezioni lanciate prima di tutti dall’Equipe sullo stato di avanzamento della trattativa che sarebbe orami in dirittura d’arrivo.

Ieri sera Giuntoli è partito insieme ai legali Pompilio e Chiavelli per chiudere gli ultimi dettagli del contratto del 21enne nigeriano. Mediaset precisa che già oggi ci sarebbe la firma per il trasferimento del calciatore dal Lille al Napoli per 81 milioni, mentre le visite mediche si effettueranno entro giovedì, giorno in cui ci sarà l’annuncio ufficiale dell’acquisto da parte del club di De Laurentiis

guadagnerà 5 milioni di euro all’anno, cifre importanti per il club azzurro. Un bel salto in avanti per il classe 1998 che attualmente guadagna 800mila euro a stagione