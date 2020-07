Sky: Nessuna offerta ufficiale del City per Koulibaly. Ramadani impegnato solo nella mediazione

Lo scrive Gianluca Di Marzio sul suo sito. Il club inglese ha solo delegato il procuratore a mediare i rapporti non idilliaci tra i due club

Sul suo sito, il giornalista Sky Gianluca Di Marzio fa il punto del mercato del Napoli. In particolare sulle trattative che riguardano Osimhen, Koulibaly e anche Boga.

Per quanto riguarda Osimhen, Di Marzio dà l’affare per “praticamente chiuso”. Non ci sono invece offerte ufficiali per Koulibaly da parte del City.

“Intanto il club azzurro ha praticamente chiuso l’affare Osimhen, mentre per quanto riguarda Koulibaly il Manchester City non ha ancora presentato un’offerta ufficiale ma ha delegato l’agente del giocatore Ramadani di mediare i rapporti, non idilliaci, tra i due club”.

Ma il club di De Laurentiis non molla la presa neanche su Jeremie Boga, l’esterno del Sassuolo. Nei prossimi giorni sono in programma contatti tra i due club per capire la fattibilità dell’affare.

“Il Napoli però non molla la presa e nei prossimi giorni sono previsti nuovi contatti per l’esterno del Sassuolo che sta confermando il suo potenziale”.