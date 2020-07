Sky: Napoli-Milan sciolto il dubbio in porta, gioca Ospina

In difesa rientra Di Lorenzo sulla destra e a centrocampo la regia della gara contro il Milan sarà affidata a Lobotka.

La redazione di Sky Sport ha aggiornato le ultime novità per la formazione che Gattuso dovrebbe schierare questa sera contro il Milan.

Sciolto il dubbio in porta, giocherà Ospina. In difesa rientra Di Lorenzo sulla destra, al suo fianco Manolas e Koulibaly, di ritorno dalla squalifica. A completare il quartetto Mario Rui. A centrocampo potrebbe esserci la conferma di Lobotka dal primo minuto, ai suoi lati Fabian e Zielinski. In avanti Callejon in vantaggio su Politano, per il resto confermatissimi dal primo minuto Mertens e Insigne

Napoli (4-3-3): Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Fabian, Lobotka, Zielinski; Callejon, Mertens, Insigne