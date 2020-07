Sky: contro il Parma sarà Lozano la punta centrale del Napoli

Problemi per ilNapoli in vista della sfida di mercoledì contro il Parma. Secondo quanto riporta, infatti Dries Mertens non riuscirà a recuperare in tempo ed essendo Arkadiusz Milik squalificato per l’ammonizione rimediata ieri contro l’Udinese, ilaffronterà il Parma senza i propri due attaccanti.