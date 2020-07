Sesto gol per Mertens al Ferraris, è lo stadio in cui ha segnato di più

Opta riporta l’ennesima statistica positiva per l’attaccante belga che continua a macinare gol con la maglia del Napoli

Grande vittoria per il Napoli contro il Genoa, ma anche ennesimo primato per Dries Mertens con la maglia azzurra. L’attaccante belga infatti trafigge per la 6 volta i grifoni in casa, lo stadio ligure è quello in cui ha segnato di più come riporta Opta

6 – Sono 6 i gol al Ferraris (tra Genoa e Sampdoria) per Dries #Mertens: dopo il San Paolo (56 reti), quello ligure é lo stadio in cui ha segnato di piú in Serie A. Pesto. #GenoaNapoli — OptaPaolo (@OptaPaolo) July 8, 2020