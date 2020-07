Senza rinnovo il valore di Milik è di soli 26,5 milioni

Secondo il Cies il no dell’attaccante polacco al rinnovo porta con sé una svalutazione del suo prezzo, con un rinnovo anche solo di un anno salirebbe già a 38 milioni

Continua a far discutere la questione Milik. Il polacco ha rifiutato in ogni modo il rinnovo con il Napoli e adesso si aprono le trattative per la sua cessione dal momento che il club non vuole vederlo partire a parametro zero la prossima stagione. Ma il no di Milik al rinnovo porta con sé molte conseguenze negative, tra cui l’abbassamento del valore del suo cartellino, come riferito dal ‘CIES’, l’Osservatorio del Calcio, con alcuni studi sul prezzo dei giocatori col contratto in scadenza a breve che hanno evidenziato che, in caso di rinnovo anche propedeutico ad una cessione, dunque non per forza per trattenere il calciatore alla base, l’impatto sul cartellino sarebbe molto rilevante.

Nel caso dell’attaccante del Napoli i conti sarebbero semplici se venisse confermato che per certo non rinnoverà con il Napoli, il valore del suo cartellino sarebbe di “appena” 26,5 milioni di euro, mentre invece un rinnovo, anche solo di un anno, potrebbe farlos alire fino a 38 milioni.