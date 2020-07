Ha vinto da protagonista il Mondiale 2014, ha giocato tra le altre con Chelsea e Borussia Dortmund ed era stato cercato di recente dal Benevento. Ma alla fine la decisione di André Schürrle ha spiazzato tutti: in un’intervista a Der Spiegel, il giocatore ha annunciato il ritiro a 29 anni.

Bisogna avere sempre un certo ruolo per sopravvivere nel business, altrimenti si perde il lavoro e non ne si ottiene uno nuovo. Conta solo la prestazione in campo. La vulnerabilità e la debolezza non sono mai ammesse. Ora non ho più bisogno di applausi. Di recente le ombre sono state più delle luci, ci ho pensato a lungo. Per la critica o sei un pazzo o sei un eroe, non ci sono vie di mezzo.