Schira: la prima scelta del Napoli per il dopo Allan è Veretout

Lo scrive su Twitter ma ammonisce che sul francese c’è anche il Milan. E’ un pallino di Paolo Maldini che lo voleva già l’estate scorsa. Pioli l’ha lanciato e valorizzato a Firenze e lo apprezza molto.

Il Napoli si muove velocemente sul mercato. Tiene banco la trattativa per portare Victor Osimhen in azzurro. Siamo allo scambio documenti, e la prossima settimana dovrebbe esserci l’incontro decisivo. Ma intanto c’è anche da pensare a come sostituire Allan, dato ormai in partenza. Su Twitter, il giornalista esperto di mercato Nicolò Schira scrive che la prima scelta di Giuntoli per sostituire il brasiliano è Jordan Veretout, della Roma.

Ma sul centrocampista c’è anche il Milan.

“Il francese è un pallino di Paolo Maldini che lo voleva già l’estate scorsa. Pioli l’ha lanciato e valorizzato a Firenze e lo apprezza molto”.

La prima scelta del #Napoli per il dopo #Allan è Jordan #Veretout della #Roma. Occhio anche al #Milan: il francese è un pallino di Paolo #Maldini che lo voleva già l’estate scorsa. #Pioli l’ha lanciato e valorizzato a Firenze e lo apprezza molto. #calciomercato — Nicolò Schira (@NicoSchira) July 23, 2020