Il Sassuolo vuole 40 milioni per Boga, il Napoli punta sul sì del giocatore

Giudicata troppo alta la richiesta degli emiliani per l’esterno. Giuntoli cercherà di abbassarla facendo leva sulla voglia di cambiare di Boga

Jérémie Boga è il rinforzo ideale sugli esterni per il Napoli, che ha già cominciato la trattativa col giocatore e il Sassuolo. L’attaccante ha dato la propria disponibilità a partire, ma gli emiliani – come riporta il Corriere dello Sport – hanno chiesto 40 milioni di euro per cederlo.

Una cifra troppo impegnativa per gli azzurri, che hanno già investito 90 milioni a gennaio e circa 60 stanno per essere impiegati per Osimhen. Per questo, l’obiettivo è quello di puntare sulla volontà di Boga a trasferirsi per convincere il Sassuolo ad abbassare le proprie pretese.