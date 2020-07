Salta la trattativa per Gabriel: ora per lui c’è l’Everton

Lo riporta Foot Sur 7, che racconta di come il Napoli non abbia trovato l’accordo col Lille. Gli inglesi sarebbero quindi pronti ad approfittarne

Il trasferimento di Gabriel Magalhaes doveva avvenire quasi contemporaneamente a quello di Victor Osimhen: entrambi, in un’unica operazione, avrebbero rinforzato il Napoli. In realtà però soltanto l’attaccante nigeriano è destinato a vestire l’azzurro. I francesi di Foot Sur 7 raccontano che la trattativa per il brasiliano non è andata a buon fine.

I colloqui tra i due club non sono proseguiti ma, anzi, si sarebbero bloccati. L’ottimismo che c’era di recente sul passaggio di Gabriel al Napoli ha lasciato posto ad un grande dubbio. L’incertezza del suo trasferimento ha incoraggiato un’altra pretendente per il giocatore, l’Everton, che gli ha già fatto un’offerta. La trattativa dovrebbe evolversi rapidamente perché gli inglesi sono a conoscenza delle pretese del Lille.