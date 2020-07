Repubblica: Gattuso ha spazzato via le perplessità di Osimhen

L’attaccante del Lille ha ascoltato l’allenatore azzurro e il progetto Napoli lo ha già sedotto. Gattuso è riuscito a dettagliarlo in modo convincente e appassionato

Victor Osimhen è stato stregato da Rino Gattuso. L’allenatore del Napoli ha sedotto l’attaccante del Lille raccontandogli il progetto del club in modo appassionato, scrive Repubblica Napoli. Un corteggiamento iniziato già durante il lockdown, con due telefonate. La cena di martedì sera è servita a sviscerare gli aspetti pratici dell’approdo del nigeriano in azzurro.

“Il Napoli ha offerto un quinquennale sostanzioso (da 2,5 milioni di euro a salire) con tanti bonus da centrare in base agli obiettivi raggiunti. Osimhen ha ascoltato e il progetto lo ha già sedotto. Ci ha pensato Gattuso martedì sera. Convincente ed appassionato. Dopo le due telefonate durante il lockdown, la cena è servita a sviscerare tutti gli aspetti pratici. Gattuso ha fatto tanto e ha spazzato via eventuali perplessità con la solita passione con cui sta disegnando ormai da mesi la squadra per la prossima stagione”.