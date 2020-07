Quindici mesi dopo, Valentino Rossi (41 anni) torna sul podio: terzo

Dominio Yamaha. Vince ancora Quartararo, secondo successo in due gare, poi Vinales. Poi, il Dottore. Sfortunati Bagnaia e Morbidelli costretti al ritiro

La notizia, ci perdonerà Fabio Quartararo, è il ritorno sul podio di Valentino Rossi. Il fuoriclasse di Tavullia è arrivato terzo al Gran Premio di Andalusia dove non è riuscito a gareggiare Marc Marquez vittima di una frattura al braccio.

Ha vinto ancora una volta Quartararo, secondo successo consecutivo in due gran premi, davanti all’altra Yamaha di Vinales che è riuscito a superare Valentino soltanto a un giro dalla fine. Stradominio Yamaha con tre moto nelle prime tre posizioni.

Bella e coraggiosa la corsa di Rossi che è partito molto bene, terzo. Ed è stato a lungo secondo dietro Quartararo che ha fatto gara a sé. Sfortunato Bagnaia che ha rotto quando era in seconda posizione. Così come Morbidelli la cui moto si è spenta mentre stava facendo pressione su Valentino Rossi per il terzo posto.

Valentino Rossi torna sul podio dopo quindici mesi. Ad Austin era stato battuto nel finale da Rins.