Parma-Napoli sarà diretta da Giua, Massa al VAR

Designata la squadra arbitrale che sarà al Tardini domani sera. Gli azzurri ritrovano il direttore di gara che non concesse il rigore a Milik in Napoli-Lecce

L’AIA ha comunicato le designazioni delle partite di mercoledì, tra cui anche Parma-Napoli. Al Tardini dirigerà la sfida l’arbitro Antonio Giua di Olbia, con al VAR Massa e Passeri.

Gli assistenti saranno Colarossi e Affatato, il quarto uomo sarà Marinelli.

Giua aveva già diretto Napoli-Lecce, gara in cui non concesse un calcio di rigore evidente per un fallo su Milik.