Osimhen: «Preferisco giocare a due punte»

Dopo ogni gara analizza le sue prestazioni in video e spesso rimane a lavorare ancora ad allenamento concluso. Nell’annata in Francia ha migliorato anche la resistenza nei contrasti e alle provocazioni: «Ho cominciato a variare il mio gioco, moltiplicando le chiamate, spostandomi sulle fasce. Non sono uno che resta piantato in area, preferisco creare spazio. Poi conta il gol, per me un’ossessione».