Osimhen-De Laurentiis, quattro ore di summit e un tour per visitare case in cui trasferirsi

Su Repubblica Napoli qualche dettaglio sull’incontro di ieri tra Viktor Osimhen e Aurelio De Laurentiis, a Capri, dove il presidente sta trascorrendo le sue vacanze. L’attaccante del Lille resterà a Napoli anche oggi. Ha già fatto un giro di ricognizione in città visitando anche alcune case.

“Osimhen ha trascorso la mattinata di ieri nell’elegante salotto di Piazza dei Martiri. Shopping con la fidanzata e le bellezze di Napoli da memorizzare. Probabilmente ha visto già qualche casa dove trasferirsi e continuerà il tour oggi. Pranzo veloce, poi la barca per raggiungere – assieme al suo staff – De Laurentiis. Quasi quattro ore di summit: è andato via alle 19.45. Il gommone lo ha atteso al pontile della villa del presidente azzurro e lo ha accompagnato al motoscafo per rientrare a Mergellina. Il Napoli prova a smorzare il possibile incontro, l’entourage dell’attaccante, invece, no. “Viktor è a Capri”. Secco. Preciso. Ed esaustivo. Non potrebbe essere altrimenti. L’obiettivo è prendere contatto con la nuova realtà e analizzare tutti i dettagli di un contratto da firmare al più presto“.