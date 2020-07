“Osimhen potrebbe aver cambiato agenti a causa del Lille e del Napoli”

La Star Factory era l’agenzia che fino a poco tempo fa curava gli interessi di Victor Osimhen, al centro di una trattativa tra Napoli e Lille. Poi, la scelta di cambiare agenti: il nigeriano si è affidato a William D’Avila, ma questa modifica ha fatto subire dei rallentamenti alla trattativa. La situazione è stata spiegata da Franco Iovino, membro della Star Factory, ai microfoni di Radio Punto Nuovo.

Non si è ben capito cosa sia accaduto, forse un colpo storto di qualcuno, probabilmente i presidenti di Lille e Napoli. La trattativa non ha rallentato per colpa della Star Factory, ma per il giocatore che continuava a tentennare. D’Avila è un agente di casa al Lille, sicuramente il club avrà consigliato ad Osimhen di mollarci e andare con lui, gli avranno promesso senz’altro una ricompensa. Il Lille per qualche ragione lo vuole vendere solo al Napoli perché c’è un ottimo rapporto tra i presidenti. Non so ancora adesso come si pensa di agire, stanno riflettendo ma non so se hanno già fatto qualcosa.