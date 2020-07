Osimhen-Napoli, tra mercoledì e giovedì l’annuncio, nell’affare rientra Karnezis

Determinante il ruolo di Gattuso nello sciogliere le perplessità del nigeriano. Ieri il Lille ha iniziato ad inviare la documentazione al Napoli, siamo allo scambio delle firme

E’ fatta per Osimhen al Napoli. Secondo quanto scrive il Mattino, l’annuncio ufficiale dovrebbe arrivare tra mercoledì e giovedì. Si è nella fase dello scambio delle firme.

Scrive il quotidiano:

“L’ultimo sforzo di De Laurentiis è arrivato: ha alzato la commissione per Willian D’Avila e a questo punto sembra davvero che la fumata bianca per Osimhen stia per arrivare. Fissiamo una data: tra mercoledì e giovedì possibile che arrivi l’annuncio. Al di là di qualche scortesia di troppo da parte dell’entourage del nigeriano, c’è sempre stato Gattuso dietro questa operazione. Ringhio è convinto che Victor sia l’attaccante che farà fare il salto di qualità al Napoli: ha insistito per il suo ingaggio, ha gestito i rapporti per tutto il lockdown, ha favorito la ricucitura dello strappo nei giorni in cui, il ragazzo ha avuto dei dubbi. E lo ha fatto nella maniera più classica: ovvero chiamandolo. Il Lille ieri ha iniziato a inviare la documentazione al Napoli: siamo già allo scambio delle firme. Nell’affare non rientra Ounas ma a sorpresa è spuntato Karnezis”.