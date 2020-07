Osimhen-Napoli, c’è l’ok del giocatore. Contratto fino al 2025 a 5 milioni lordi a stagione

L’affare Osimhen sembra arrivato in dirittura di arrivo. Il blitz in Sardegna di Giuntoli, ieri, si è concluso con il sì dell’attaccante al Napoli. Lo scrive Repubblica Napoli.

“ Pure l’attaccante nigeriano, 22 anni, ha infatti dato il via libera alla conclusione dell’operazione, durante il vertice decisivo a bordo di uno yacht che ha navigato tra la Costa Azzurra e la Sardegna : lontano da occhi indiscreti. Decisivo il blitz degli emissari di Aurelio De Laurentiis, che aveva invece già raggiunto economico con il Lille per l’acquisto del calciatore, il cui approdo in Italia è stato complicato dalle pretese della folla di agenti che si sono alternati al tavolo della compravendita “.

Il Napoli aveva già raggiunto l’accordo con il Lille da tempo. Le ultime settimane sono servite per far cadere le ultime perplessità del giocatore.

“Le difficoltà economiche dei francesi, costretti a fare cassa entro domani per i paletti del fair play finanziario, hanno aiutato il Napoli a stringere i tempi con relativa rapidità. Osimhen potrebbe arrivare in Italia per le visite mediche già nelle prossime ore, se non ci saranno intoppi. Per il club azzurro si tratterà di un’operazione di mercato record, anche se l’inserimento nell’affare di Ounas consentirà a De Laurentiis di ridurre un po’ la cifra cash. Ballano comunque 55 milioni e con il Lille è in ballo pure un altro affare: l’acquisto del difensore Gabriel, brasiliano ed extracomunitario, a cui dovrà essere liberato il posto nelle liste con una cessione. Ma la priorità era l’arrivo del centravanti nigeriano, convinto con un ingaggio da 5 milioni lordi a stagione fino al 2025“.