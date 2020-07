Osimhen al Napoli nel weekend. Al Lille 47,5 milioni più Karnezis, al nigeriano 4 milioni per 5 anni

Sul CorSport. Ieri De Laurentiis e Lopez si sono scambiati i contratti da firmare, mentre l’attaccante ha già firmato nel weekend. Tutto è stato chiarito nel corso di una videoconferenza alla vigilia di Inter-Napoli

Il Corriere dello Sport dà alcuni aggiornamenti sulla trattativa per portare Victor Osimhen al Napoli. Lo scorso weekend sono già arrivate le firme dell’attaccante. Ora si stanno apponendo quelle dei presidenti dei due club. Entro il weekend dovrebbe arrivare il tweet.

“E’ un sì che resta a ondeggiare nell’aria, ma per arrivarci basterà compilare quei contratti giganteschi, trentasei pagine circa, che ieri De Laurentiis e Lopez si sono scambiati: la firma dell’attaccante nigeriano, su altri moduli, è già arrivata nello scorso weekend attraverso il suo management, quella che invece riguarda i club ha bisogno di un iter breve che entro questo fine settimana dovrebbe portare all’annuncio”.

L’affare è stato chiuso per 47,5 milioni e non per 50, perché nell’affare è entrato Karnezis, scrive il quotidiano sportivo, che aggiunge:

“tutto il resto, bonus compresi, è stato ampiamente chiarito nel corso di una chiacchierata che ha riempito la vigilia di Inter-Napoli con un collegamento video decisivo per stringersi virtualmente la mano”.

Al nigeriano un quinquennale da 4 milioni. Diventerà l’acquisto più costoso della storia del Napoli.