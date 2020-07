Osimhen-Napoli, per l’ingaggio D’Avila ha spiegato a Giuntoli la regola del 10% del cartellino

Come riporta Tuttosport, l’arrivo del nuovo agente ha creato scompiglio in una trattativa che era oramai arrivata in porto. I tempi stringono e si lavora per trovare un nuovo accordo

Ieri doveva essere il giorno della chiusura dell’affare tra il Napoli e il Lille per Osimhen, ma come si era supposto, l’arrivo del nuovo procuratore del ragazzo ha rimescolato le carte e rimesso tutto in discussione. Secondo quanto riporta Tuttosport il nodo darebbe l’ingaggio per cui D’Avila vuole far valere la regola del 10% del cartellino

D’Avila ha spiegato a Giuntoli che deve valere la regola di un ingaggio del valore del 10 per cento del quantum speso per il cartellino. Quindi, per 60 milioni di cartellino, spettano ad Osimhen 6 milioni di ingaggio. In pratica come è successo con Lozano, pagato 42 milioni ed oggi titolare di un contratto da 4,2 milioni annui. D’Avila si fa forte anche del fatto che il Liverpool, ma anche il Tottenham ed il Manchester United, avrebbero portato offerte economiche di gran lunga superiori