Nicola: “Se avessimo pareggiato la partita non ci sarebbe stato nulla da dire”

Dopo la sconfitta in casa subita contro il Napoli, l’allenatore del Genoa, Davide Nicola ha parlato a Sky:

“Io sono assolutamente soddisfatto della prestazione dei ragazzi, si è rivisto il Genoa aggressivo. Dispiace per la sconfitta ma abbiamo iniziato un periodo positivo e aggressivo e si è visto soprattutto nel secondo tempo. La classifica? Adesso conta arrivare all’ultimo e cercare di guadagnare punti, ma la cosa importante è la prestazione di stasera: vogliamo partire da quella. Credo che avessimo pareggiato la partita non ci sarebbe stato nulla da dire. Dobbiamo scrollarci di dosso i nostri timori e preparare la prossima partita per essere pronti ad affrontarla. Conterà essere consapevoli del fatto che giocando così possiamo ottenere il nostro obiettivo. Noi ci crediamo fino in fondo, sette partite non sono poche: abbiamo molti scontri diretti e dobbiamo giocare convinti di potercela fare“.