Napoli-Sassuolo 2-0, pagelle / Se ci fosse stato il Barcellona, sarebbe finita 4-2 per gli spagnoli 

L’uscita dal basso è una ciofeca. I gol annullati al Sassuolo sono merito della linea tracciata dalla difesa azzurra. L’attacco del Napoli divora gol. L’arbitro Aureliano migliore in campo

OSPINA. Stasera l’uscita dal basso è una ciofeca, a partire da lui. Da portiere che deve stare in porta e pensare al suo lavoro principale, cioè parare, sventa un paio di tentativi di Traorè e Djuricic. Fortuna poi che San Var annulla quattro gol agli emiliani, altrimenti si potrebbe discutere delle sue colpe in almeno due casi – 6

Concordo sulla ciofeca relativa all’uscita dal basso. Certo che 4 gol annullati… altro che il santo Palo che a volte ci ha protetti! – 6

DI LORENZO. A destra, a un certo punto, è mancato solo che gli facessero il torello – 5

Sui primi due gol annullati al Sassuolo applica bene il fuorigioco. Mantiene in linea di massima la posizione. Si vede pochissimo in fase offensiva – 6

MANOLAS. Quattro gol annullati agli avversari sono sì un record ma non sono una casualità: merito della linea tracciata ogni volta dalla difesa azzurra. Detto questo l’amato San Kostas è apparso traballante. Molto – 5,5

Qualche uscita sporca, tanta sofferenza nel contrastare la velocità del Sassuolo, molta fatica a impostare dal basso. Non convince poi tanto – 5,5

MAKSIMOVIC dal 59′. Una ciofeca anche lui, in fase di uscita – 5

Sul terzo gol annullato sbaglia tutto – 5

KOULIBALY. All’inizio gli rifilano finanche un tunnel ma Kappa due resta comunque il più lucido ed efficace in una serata che si poteva complicare parecchio – 6

Forse il più solido della linea difensiva – 6

HYSAJ. Quando la prima volta succede dopo anni di astinenza e devozione alla Causa non può che essere un’esplosione totale di sensi. Veleno-Fetish deve aver fatto soffrire alla morte l’Onesto Faticatore albanese e così ecco l’orgasmo del suo primo gol. Perdipiù giocando a sinistra. Una serata davvero surreale, tra la sua rete e le quattro azzerate al Sassuolo. E il tabellino di Hysaj è davvero notevole: tre fichissimi assist per Milik (due) e Insigne, un altro tiro al 42’. Nel Napule post-Covid accade anche questo – 7,5

Surreale è la parola giusta. Il gol di Hysaj è surreale quasi quanto la fascia da capitano di qualche partita fa. Surreale come l’intera annata. Surreale come il voto che oggi mettiamo all’albanese, considerando anche che sfiora persino la doppietta! – 7,5

FABIAN RUIZ. Si vede ovunque ma gli manca sempre qualcosa per incidere o decidere. E gli errori sono vari – 5

Una serata così così, in cui commette errori elementari e non trova spazi adeguati – 5

ALLAN dal 79’. Dopo le oscenità viste col Parma, Allan torna Allan e regala un quarto d’ora di classe e forza: copre la difesa, lancia alla perfezione i compagni e alla fine segna un gran gol da fuori area. Purtroppo Veleno lo ha emarginato perché vuole il geometra Demme emulo del Jorginho sarrita – 7

Sono contentissima per Allan, sia per la prestazione che per il gol. Spero finisca in maniera degna la sua esperienza in azzurro. L’Allan delle ultime settimane era stato imbarazzante. A questo punto mi auguro che Gattuso non lo schieri più, almeno ricorderemo solo questa partita – 7

LOBOTKA. Colpisce per la sua calma quando prende palla e sa sempre a chi darla. Il suo margine di errore è bassissimo – 6,5

Fatica fino alla fine, anche se gioca peggio di altre volte. Hai ragione, la lucidità – e lo stile – sono la cosa che colpisce di più – 6

ZIELINSKI. San Piotr ostenta una forma abbagliante e mette in vetrina tutti i gioielli del suo repertorio, tra allunghi, assist e tiri – 7

Serve senza sosta possibilità ai compagni, peccato che il gol proprio non gli arrivi – 7

ELMAS dal 79’. Il Macedone ha tanta voglia e cerca varchi dove infilarsi e sfondare – 6

E’ bello il modo in cui cerca di trovare spazi, molto – 6

CALLEJON. Il gol, questo sconosciuto. L’Ispanico fa toccare sempre di più la nervatura. Due sono le cose: o tenta numeri difficili che di solito si fanno in allenamento oppure è svogliato assai – 4

Il peggiore, divora gol che è impossibile divorare. Sbaglia tanto, quasi tutto, sbaglia cose che nessuno sbaglierebbe mai – 4

POLITANO dal 67’. Palo di Politano è quasi uno scioglilingua – 6

Peccato per il palo. Una cosa positiva c’è: non ho visto i soliti arzigogoli inutili – 6,5

MILIK. Il Polacco si dà alla latitanza e tira una sola volta in porta, al 64’ – 5

Anche lui si divora un gol. Che tristezza il senso di solitudine che aleggia attorno a Milik – 5

MERTENS al 67’. Ha il merito di vedere arrivare Allan e di servirlo per il due a zero – 6

E una cosa così va premiata – 6,5

INSIGNE. Ho la sensazione, Ilaria, che nerbate e frustate sadomaso di Veleno-Fetish davvero non bastino più. Il Capitano si muove tanto, per carità, ma si gioca malissimo almeno tre grandi occasioni. Senza contare qualche disastro difensivo – 5

Per non sfigurare rispetto ai compagni attaccanti si dà anche lui allo sport di mangiare gol praticamente fatti. Suo l’assist per Callejon che lo spagnolo getta alle ortiche. Sbaglia clamorosamente e in almeno un’occasione mette in pericolo la difesa – 5

GATTUSO. Se stasera ci fosse stato il Barcellona probabilmente sarebbe finita quattro a due per gli spagnoli. E anche il 4-1-4-1, suo vero modulo, è stato balbuziente – 5

Di buono, in questa ennesima partita estiva (grazie a dio ne mancano solo 2, poi questo sperpetuo sarà finito!) c’è solo il risultato. Il Napoli è alla frutta, Fabrizio. L’impressione è questa – 5

ARBITRO AURELIANO. “Molti anni dopo, di fronte al plotone di esecuzione, il colonnello Aureliano Buendia si sarebbe ricordato…”. Più modestamente, l’arbitro Aureliano, di fronte ai nipotini, un giorno si ricorderà di quella volta in cui ha annullato quattro reti alla stessa squadra. Giù il cappello. Il migliore in campo – 8

Sarà soprattutto il Sassuolo a ricordarlo! – 8