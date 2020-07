Milik tra il 4,5 e il 5: “Non sente la partita e (forse) non sente più niente”

I voti dei quotidiani all’attaccante polacco. “Si muove tanto ma non tira”. Solo una bella giocata a centrocampo per la ripartenza di Lozano nel secondo tempo

Per i quotidiani, il peggiore in campo tra gli azzurri, contro il Bologna, è stato Milik. Prestazione insufficiente, quella del polacco, con voti che vanno dal 4,5 di Repubblica, e Corriere dello Sport al 5 di Gazzetta, Corriere della Sera e Mattino.

Il Corriere dello Sport scrive:

“Fisicamente è una quercia e come tale sta impiantato nel terreno. Non sente la partita e (forse) non sente più niente“.