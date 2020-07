Goal.com: Milik ha dato l’ok per il passaggio alla Juventus

Il Napoli lo valuta 40-45 milioni, i bianconeri vogliono inserire contropartite per abbassare il prezzo. Agli azzurri piace Bernardeschi

Arkadiusz Milik ha detto sì alla Juventus. A riportare quest’evoluzione nella trattativa è Goal.com, che ne spiega anche lo stato attuale.

I bianconeri hanno bisogno di un sostituto di Higuain e anche in questo caso potrebbero pescare dal Napoli. Il polacco andrà in scadenza nel 2021 e non ha intenzione di rinnovare. Alla Juve ritroverebbe Sarri, che lo ha già allenato in azzurro.

La valutazione del Napoli è tra i 40 e i 45 milioni di euro, l’obiettivo per i bianconeri è quello di abbassare l’esborso economico e inserire contropartite tecniche. La prima proposta è stata il coinvolgimento di Cristian Romero, attualmente in prestito al Genoa, che non ha trovato riscontro positivo.

Ora la discussione si è spostata su Luca Pellegrini e Federico Bernardeschi, con quest’ultimo molto apprezzato dal Napoli.