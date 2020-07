Mattino: Milik spinge per andare via, Bernardeschi non vuole trasferirsi a Napoli

L’ex viola pensa di avere ancora spazio nella Juve, soprattutto in caso di addio di Douglas Costa. Possibile inserimento di Pellegrini nella trattativa, ma il Napoli chiede 20 milioni di conguaglio e la Juve rifiuta.

Arek Milik è sempre più lontano dall’azzurro. Il Mattino scrive:

“Ha letto della trattativa Osimhen, si è informato con i suoi agenti, sta cercando di spingere per andar via e lo stato d’animo non può, certamente, essere dei migliori: Arek Milik lo ha dimostrato contro il Sassuolo di avere la mente poco libera e la certezza di voler lasciare il San Paolo. Il polacco vuole la Juventus, ha già una parola con Sarri”.

Per cederlo, in un primo momento il Napoli aveva chiesto denaro cash, ma aveva poi accettato come contropartita l’inserimento di Bernardeschi. Ma l’ex viola non vuole l’azzurro.

“L’ex viola, però, per ora ha detto no: non vuole trasferirsi al Napoli, alla Juve sta trovando molto spazio, pensa di potersela giocare anche con Kulusevski, soprattutto se Douglas Costa dovesse andar via. Napoli e Juventus hanno considerato anche di inserire Luca Pellegrini nella trattativa, ma gli uomini mercato partenopei hanno chiesto un robusto conguaglio (almeno 20 milioni) che la Juve non è disposto a concedere in questa fase“.