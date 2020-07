Marchetti su Callejon: “Bisognerebbe essere nella sua testa per capire cosa è successo”

L’esperto di calciomercato di Sky Luca Marchetti ha parlato anche del rinnovo di Callejon ai microfoni di Radi Marte sottolineando che ci potrebbero ancora essere speranze per il futuro in azzurro dello spagnolo

“Non è stata chiusa del tutto la porta, ma questo spiraglio nella testa di Callejon si è aperto forse un po’ tardi. La trattativa con i calciatore spagnolo, a ben vedere, non è stata condotta come quella portata invece avanti con Dries Mertens nei mesi scorsi. Bisogna entrare nella testa del giocatore per capire se quanto successo in questi mesi può averlo condizionato di più rispetto a Mertens, dal momento che la trattativa con lui è stata molto più rigida se paragonata a quella avuta con l’attaccante belga”