Lille, 3 calciatori positivi al coronavirus

Continuano i colpi di scena legati al Lille e in qualche modo alla trattativa del Napoli per Osimehn. Il club ieri ha vinto 2-1 l’amichevole disputata contro il Mouscron al termine della quale il presidente Gerard Lopez aveva glissato sul futuro del nigeriano.

«Sappiamo tutti che ci sono delle trattative in corso ma non vi va di rispondere alle domande su Osimhen. Preferisco non commentare».