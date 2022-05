La polizia negli uffici del Lille. L’Equipe: può riguardare la cessione di Osimhen al Napoli

Venduto per 71 milioni, il Lille ne ha incassati 36. L’Equipe scrive dell’assoluzione italiana per le plusvalenze

La questione plusvalenze è (forse) chiusa in Italia, ma non in Francia. La polizia giudiziaria ha infatti fatto irruzione negli uffici del Lille nella giornata di oggi, ascoltando diverse persone del club tra cui il Direttore Amministrativo Julien Mordacq. E dal quotidiano francese l’Equipe s’apprende che nel mirino degli inquirenti potrebbe esserci proprio il trasferimento di Victor Osimhen al Napoli dell’estate del 2020.

Il nigeriano – scrive l’Equipe – è stato valutato dal Lille 71 milioni di euro lordi. Karnezis e i tre primavera che hanno fatto il percorso inverso (Palmieri, Liguori e Manzi) sono stati valutati circa 20 milioni di euro, e non è una novità che si tratti di una cifra decisamente spropositata. I tre, com’è noto, hanno rescisso i loro contratti col club transalpino. Da ciò risulta che il Lille, di fatto, ha ricavato solo 36 milioni netti dalla cessione di Osimhen.

L’Equipe, nell’articolo, scrive dell’assoluzione di metà aprile dei club italiani, tra cui il Napoli, per le plusvalenze.