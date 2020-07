L’Equipe: Osimhen ha chiesto qualche giorno di riflessione, il Lille deve chiudere entro il 16 luglio

Tra una settimana deve inviare la documentazione all’organismo di controllo finanziario. «Osimhen è provato dalla morte del padre»

L’Equipe dedica una pagina ai problemi finanziari del Lille che in Francia è noto come Losc (Lille Olympique Sporting Club). Come scritto più volte sul Napolista, il Lille è stato rimandato dall’organismo di controllo economico-finanziario dei club: la Dncg, la Direction Nationale du Contrôle de Gestion.

Il quotidiano sportivo francese scrive che c’è una data importante per il futuro del club della Francia del Nord: il 16 luglio. Entro una settimana il Lille deve aver inviato la documentazione alla Dncg. Non può vendere ufficialmente entro quella data perché il mercato è chiuso, ma l’operazione deve essere chiusa.

Il club deve vendere per soddisfare le esigenze del poliziotto finanziario del calcio francese e alcune operazione erano previste già a giugno. La pandemia da Covid 19 ha ritardato il processo. Molti dossier sono in stato avanzato. Il più importante riguarda Victor Osimhen. Acquistato a 12 milioni di euro la scorsa estate dallo Charleroi, l’attaccante nigeriano è stato una rivelazione della stagione. L’Europa gli ha velocemente fatto gli occhi dolci e l’operazione dovrebbe portare 80 milioni nelle casse del Losc. 6,5 andranno allo Charleroi.

L’Equipe scrive che l’Inter si è fatta ufficialmente avanti, che anche il Real Madrid si è informato su di lui. Ma – scrive il quotidiano – in pole position c’è il Napoli. L’Equipe ricorda che Gattuso lo vuole fortemente, scrive della visita del nigeriano a Napoli e che i due club sarebbero d’accordo.

È Osimhen a non avere ancora deciso. Ha chiesto qualche giorno supplementare di riflessione perché le ultime settimane sono state dure per lui, tra i rumors di mercato e la morte del padre che ha sempre svolto un importante ruolo di consigliere per il calciatore. Ma il trasferimento potrebbe essere imminente.

L’Equipe scrive anche che il Napoli vuole Gabriel arrivato al Lille nel febbraio 2017. Viene definito un difensore centrale solido, mancino, interessa anche all’Everton e un altro club inglese ha offerto per lui più di 22 milioni di euro.