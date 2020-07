Le dive di Hollywood si fanno la loro squadra di calcio (e poi ne faranno un film)

Il NYT racconta l’avventura tutta al femminile che porta una squadra di calcio a Los Angeles: tra le proprietarie anche Natalie Portman, Serena Williams, Eva Longoria e Jennifer Garner

Kara Nortman è una venture capitalist, e ha ricevuto un sms da Natalie Portman: “Portiamo una squadra di calcio a Los Angeles”. Detto fatto.

Ieri la National Women’s Soccer League ha annunciato che si espanderà a Los Angeles nel 2022, con una squadra finanziata da un gruppo che comprende non solo Nortman e Portman, ma anche la stella del tennis Serena Williams e suo marito, l’imprenditore hi-tech Alexis Ohanian, la consulente per i media Julie Uhrman e diverse donne di colore, tra cui le attrici Uzo Aduba, Eva Longoria e America Ferrera, la conduttrice di talk-show Lilly Singh, e Jennifer Garner. Ma anche le campionesse del Mondo Mia Hamm, Julie Foudy e Abby Wambach.

Il gruppo si definisce “Angel City”. E sta in sostanza mettendo su una squadra femminile con una impalcatura da film. Scrivendo una storia molto americana, che diventerà – c’è da scommetterci – un film.

Anche il New York Times parla di questa squadra di donne, posseduta da donne, con una finalità sociale, come impone il momento politico: lotta per l’equità salariale delle donne rafforzando la copertura mediatica della lega, sfruttando la notorietà per portare nuove sponsorizzazioni e, in definitiva, creando flussi di entrate più forti attraverso un aumento del pubblico. “Il nostro obiettivo è far vivere le calciatrici professioniste solo di calcio”

Ad oggi ci sono nove squadre nel campionato femminile americano, e una decimo, a Louisville, che si unirà nel 2021. La squadra delle star di Los Angeles sarebbe l’undicesima squadra.