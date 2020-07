La Roma rifiuta Ospina come contropartita per Under. Il Napoli offre non più di 25 milioni

Sul CorMez. Under piace a Gattuso e ci sono stati già contatti tra Fienga e Giuntoli. La Roma chiede 30 milioni

Sul Corriere del Mezzogiorno le ultime notizie relative alla trattativa per Under. La Roma ha rifiutato Ospina come contropartita e il Napoli non intende andare oltre un certo prezzo.

Il quotidiano scrive di Under:

“Ha l’identikit che piace a Gattuso: parte da destra, è un mancino, punta l’avversario e ha un gran tiro. Ci sono stati già contatti tra Fienga e Giuntoli, il club giallorosso chiede 30 milioni considerando anche che il 15% della vendita va all’Istanbul Baasaksehir, il Napoli ha provato ad inserire delle contropartite come per esempio Ospina, l’idea non ha convinto la Roma. In ogni caso Giuntoli non ha intenzione di andare oltre i 25 milioni per Under”.