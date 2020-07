Inzaghi: “Parlare di scudetto ora è azzardato. E’ evidente che siamo in difficoltà”

A Sky Sport: “Ho parlato con i ragazzi, è un momento particolare. Spiace, ma non dobbiamo disunirci. Non cerchiamo alibi. Le partite come quella di oggi e quella con il Lecce non si possono perdere“.

Dopo la sconfitta contro il Sassuolo in casa, il tecnico della Lazio, Simone Inzaghi, ha parlato a Sky Sport.

“I ragazzi hanno messo tutto quello che avevano in campo, ma in questo momento non basta. Il pareggio sarebbe servito comunque a poco, ma non sarebbe stata la terza sconfitta. Io ho parlato con i ragazzi, è un momento particolare. Spiace, ma non dobbiamo disunirci. Ho alcuni giocatori che hanno problematiche importanti, ma dobbiamo fare più. Non ci sono in vista rientri che ci possono aiutare però dobbiamo ricompattarci. Giocando ogni due giorni toglie anche lucidità e si vede anche in campo. Mancano 6 partite da qui alla fine e dobbiamo raggiungere il nostro personale scudetto che è la Champions. Scudetto? Ora parlarne è azzardato, è evidente che siamo in difficoltà ma non cerchiamo alibi. Le partite come quella di oggi e quella con il Lecce non si possono perdere“.