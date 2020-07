Inter-Napoli, spazio a Elmas e Allan. Gattuso non rischierà Manolas

Su Repubblica Napoli. Soprattutto a centrocampo, Gattuso farà riposare qualcuno, come Fabian e Zielinski, che non hanno protetto a sufficienza contro il Sassuolo. Il greco, ieri, ha lavorato in palestra

Il Napoli si prepara alla sfida contro il Barcellona dell’8 agosto: sarà fondamentale avere la squadra al meglio. E poiché qualcuno è apparso stanco, Gattuso corre ai ripari e mira al turnover contro l’Inter.

Repubblica Napoli scrive che soprattutto a centrocampo cambierà qualcosa.

“Il discorso riguarda soprattutto i centrocampisti. Il calo di Fabian e Zielinski ha consentito al Sassuolo di fare la voce grossa nella ripresa: i neroverdi hanno sfondato centralmente proprio perché la protezione della mediana è venuta a mancare. Entrambi, dunque, potrebbero riposare a San Siro. Un recupero fisico ma soprattutto mentale è necessario per averli al meglio in Catalogna, al momento sede confermata della partita nonostante l’esplosione di contagi di Covid degli ultimi giorni. Elmas e Allan, entrati sabato soltanto nel finale, potrebbero avere spazio. Sono in crescita e consentirebbero al Napoli di avere maggiore sostanza contro l’Inter, in un match difficile perché i nerazzurri vogliono blindare il secondo posto in classifica”.

In difesa, invece, il tecnico probabilmente farà a meno di Manolas.

“Gattuso quasi certamente non avrà Manolas, sostituito per un colpo al costato. Ieri il difensore centrale greco si è limitato a un lavoro in palestra e oggi saranno verificate le sue condizioni. Non sarà rischiato per il Barcellona e quindi svolgerà un programma specifico”.