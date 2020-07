Inter, distorsione al ginocchio per De Vrij: si cerca di recuperarlo col Napoli

Il difensore è uscito durante la sfida con la Fiorentina. Sky Sport riporta che l’infortunio non è grave e potrebbe esserci contro gli azzurri

Stefan De Vrij è uscito a metà del primo tempo nella sfida tra Inter e Fiorentina a causa di un infortunio al ginocchio. Come riporta Matteo Barzaghi, giornalista di Sky Sport, gli esami svolti avrebbero evidenziato soltanto una lieve distorsione.

Forse potrà andare in panchina per la gara col Genoa di sabato, l’obiettivo è recuperarlo per la partita col Napoli di martedì prossimo.

Buone notizie per De Vrij. Esami hanno evidenziato solo una lieve distorsione. Forse riesce ad andare in panchina a Genova, si punta ad averlo per il Napoli. Per D’Ambrosio 5 punti di sutura all’arcata sopraccigliare. @SkySport #Inter #DeVrij — Matteo Barzaghi (@MatteoBarzaghi) July 23, 2020