Il Sassuolo lascia la porta aperta al Napoli per Boga (che comunica di volere il San Paolo)

Sul CorSport. Il Napoli ha offerto 25 milioni più Younes, il Sassuolo ne chiede 40, ma ha aperto alla possibilità di ulteriori aggiornamenti. L’esterno ha fatto sapere al club di De Laurentiis che è Napoli la sua meta più ambita

Il Napoli ha parlato con il Sassuolo per provare a portare in azzurro Jeremie Boga. Il club emiliano ha rifiutato la prima offerta di 25 milioni più Younes, ma ci saranno aggiornamenti in merito. Intanto, però, scrive il Corriere dello Sport, Boga ha fatto sapere al Napoli che è il San Paolo la sua meta più ambita.

“Il Napoli ne ha parlato con il Sassuolo, ed ha vacillato dinnanzi alla richiesta di quaranta milioni di euro. La risposta (25 milioni più Younes), che non ha riscosso entusiastico consenso, ha lasciato comunque aperta la possibilità di ulteriori aggiornamenti. Perché, intanto, nonostante la presenza assai ‘ingombrante’ del Borussia Dortmund, un’avversaria temibile per vari motivi, Boga ha lasciato che il proprio entourage facesse sapere al Napoli che il San Paolo rientra tra le sue mete più ambite. L’estate del mercato non è seriamente cominciata, però ci siamo”.