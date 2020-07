Il Napoli fissa il prezzo per la cessione di Younes: 10 milioni

Sul Mattino. Il tedesco è arrivato lo scorso anno dall’Ajax a parametro zero. Ora il club partenopeo attende le offerte per venderlo

Il Napoli lavora sul mercato in entrata, ma anche su quello in uscita. Uno dei nomi caldi sul fronte cessioni è quello di Amin Younes. Il tedesco è arrivato dall’Ajax lo scorso anno a parametro zero, e adesso il club partenopeo aspetta offerte da qualche squadra che voglia rilevarlo. Intanto, scrive il Mattino, De Laurentiis ha stabilito il suo prezzo. Per accaparrarselo saranno necessari 10 milioni.

Queste le parole del quotidiano:

“Anche Younes è in attesa di una nuova squadra e il Napoli ha fissato a 10 milioni il prezzo giusto per la cessione del tedesco arrivato lo scorso anno dall’Ajax a parametro zero”.