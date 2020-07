Il governo prepara un nuovo decreto: stop alle discoteche e attenzione a sagre, eventi e spiagge 

Il 14 luglio scadono le misure anti-Covid attualmente in vigore e il governo italiano prepara un nuovo decreto nel quale studia alcuni aggiustamenti. Sarà illustrato dal ministro della Salute Speranza martedì in Parlamento. Intanto il Corriere della Sera ne anticipa i contenuti.

Resta in vigore l’obbligo di indossare la mascherina nei luoghi chiusi dove non si possa mantenere il distanziamento sociale. Nei locali pubblici dovranno essere lasciate le proprie generalità, che i gestori dovranno conservare per due settimane. Resta anche l’obbligo di sanificare i locali, di avere a disposizione erogatori di disinfettante per le mani e l’uso di termoscanner negli uffici e nei centri commerciali.

Slitta alla fine del mese di luglio l’apertura delle discoteche, inizialmente prevista per martedì prossimo. Mentre si restringono le norme contro gli assembramenti, soprattutto nei luoghi della movida e sulle spiagge. Negli ultimi giorni, scrive il quotidiano, sono stati segnalati diversi stabilimenti che non rispettano il distanziamento tra ombrelloni, sdraio e lettini. Sul tema non è escluso ci sia una nuova circolare del Viminale.

Il ministero della Salute sta anche valutando una nuova stretta su sagre, fiere ed eventi pubblici. Il parere del Comitato tecnico scientifico sul tema arriverà domani.

Sarà inoltre prorogato il divieto di ingresso e circolazione in Italia a chi proviene da 13 paesi a rischio, con obbligo di isolamento di 14 giorni per chi viene dagli Stati Uniti.