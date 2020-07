Il film sull’allenatore omofobo che guidò i “Gamberetti scintillanti” la squadra di omosessuali

Arriva al cinema dalla Francia una storia vera firmata da Cédric Le Gallo che svela anche i pregiudizi degli omosessuali

Arriva a cinema in questi giorni “I gamberetti scintillanti”, un film francese firmato da Cédric Le Gallo che racconta la storia di una squadra di pallanuoto gay. Il Corsera li presenta così

Sette uomini a mollo non necessariamente atletici, pancette e spalle cadenti ammesse, uniti dalla voglia di fare splash sotto il vessillo arcobaleno di una gayezza libera e gioiosa.

Ma Le Gallo assicura che esistono e che lui stesso gioca con loro da 9 anni. Ma al di là delle esagerazioni e dei riferimenti cinematografici che riportano indietro alla memoria dei film di Esther Williams, il film racconta di una punizione per contrappasso del campione di nuoto Le Goff reo di dichiarazioni omofobe che dovrà allenare proprio i Gamberetti per 3 mesi.

Comincia così una nuova avventura per tutti e un viaggio in Croazia per I Gay Games che lascerà il segno

Durante la partita contro la squadra delle lesbiche se ne sentono di tutti i colori, e ne è vittima anche la trans intrufolata nel gruppo tra molti malumori.