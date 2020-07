Il cognato di Osimhen: “Victor in Premier? E’ una grandissima menzogna”

A Radio Kiss Kiss Napoli: “Non so come facciano a venir fuori queste bugie. Si tratta di una sua decisione personale. Oggi avrà un meeting con il suo entourage e presto renderà nota la sua scelta”

Il cognato di Victor Osimhen, Osita Okolo, appartenente anche all’entourage dell’attaccante del Lille, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Kiss Kiss Napoli. Ha dichiarato che la voce che accosta Osimhen alla Premier è falsa.

“Victor non sta aspettando chiamate da squadre inglesi. È una grandissima menzogna questa storia della Premier League e non so come facciano a venir fuori queste bugie! Si tratta di una sua decisione personale, che riguarda la sua vita privata e sportiva. Oggi avrà un meeting con il suo entourage e presto renderà nota la sua scelta“.