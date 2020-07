Il Barcellona nega di aver pensato a Blanc per il post-Setièn

As riferisce che la segreteria tecnica del club ammette che sia avvenuto un contatto ma non perché sia stato il club a cercarlo, ma perché attraverso vari consiglieri è proprio Blanc ad essersi offerto ai blaugrana.

Il Barcellona nega – ufficiosamente – di aver pensato a Blanc come possibile sostituto di Quique Setién in caso di addio. As riferisce che la segreteria tecnica del club ammette che sia avvenuto un contatto ma non perché sia stato il club a cercarlo, ma perché attraverso vari consiglieri è proprio Blanc ad essersi offerto ai blaugrana.

“Le stesse fonti assicurano che l’allenatore francese non è il primo della lista in caso di dover effettuare una staffetta in panchina, chiedendo nel contempo che si resti concentrati sulla vita quotidiana del club e che la priorità più alta sia quella di affrontare la Champions League”. Blanc è rispettato come allenatore, scrive As, ma si pensa che il fatto di non aver allenato una squadra da quando ha lasciato il Paris Saint-Germain nel 2016, lo renda una scommessa troppo rischiosa.