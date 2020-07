Iachini: “Ribery? Queste cose accadono ovunque. Franck lo capirà e guarderà avanti”

Ai microfoni di Violachanneltv ha parlato il tecnico della Fiorentina, Beppe Iachini. La squadra domani sarà impegnata contro il Cagliari, in casa. Nel presentare la partita l’allenatore viola ha toccato anche l’argomento del furto che ha avuto come protagonista Ribery.

“Abbiamo cercato di rincuorarlo, ma tutto ciò esula da ciò che è Firenze, una città straordinaria. Queste cose accadono in tutto il mondo, c’è dispiacere per la violazione dell’intimità, ma deve essere considerato come un episodio a sé, Franck lo capirà e guarderà avanti consapevole dell’unità di Firenze e della Fiorentina”.