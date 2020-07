I tifosi del Psg ammassati sugli spalti senza mascherina, in Francia è polemica

Ieri gli ultrà sono tornati al Parco dei Principi per l’amichevole contro il Baveren. A nulla sono valsi i richiami dello speaker al distanziamento. Ai vertici di Federazione e Lega la scena non è affatto piaciuta

Ieri al Parco dei Principi i tifosi erano presenti per assistere all’amichevole Psg-Baveren. Prima della gara gli ultrà hanno rispettato il distanziamento e le misure di protezione contro il virus, ma durante la partita qualcosa è cambiato. Lo racconta la Gazzetta dello Sport nella sua edizione online.

Si sono visti assembramenti sugli spalti, nonostante i divieti. Inutili i richiami dello speaker, ripetuti più volte, a mantenere le distanze.

“D’altronde, ha spiegato poi qualche tifoso all’uscita, scandire cori per tutta la gara non è poi così facile con una mascherina sulla bocca. Gli ultrà si sono ammassati esibendo le sciarpe del club, dopo aver esposto uno striscione di ringraziamento al personale ospedaliero della capitale. Il tutto davanti a 200 medici e infermieri invitati dal Psg per la partita poi stravinta da Neymar e compagni (7-0). Le scene di assembramento, scrive oggi l’Equipe, non sono piaciute ai vertici di Federazione e Lega che sperano di riempire gli stadi per la nuova stagione, dopo aver rinunciato alle ultime dieci gare della Ligue 1 2019-20″.

Potrebbe sfumare l’idea di aumentare oltre le 5mila presenze il limite negli stadi per la nuova stagione di Ligue 1, a fine agosto.

Dalla settimana prossima, in ogni caso, la mascherina sarà obbligatoria per legge in qualsiasi luogo destinato a ricevere pubblico.