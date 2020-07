I 60 milioni del City non bastano per Koulibaly, De Laurentiis ne vuole almeno 80

Fumata nera secondo il Mattino per il passaggio di Koulibaly al City, ma il suo agente ha rassicurato che il difensore non farà barricate per andare via

Come era da sospettare il Napoli ha detto no alla proposta portata ieri dall’agente di Koulibaly Fali Ramadani. I 60 milioni, quasi 70 con i bonus, offerti dal City non soddisfano il presidente De Laurentiis che ne vuole almeno 80, ma come conferma il Mattino, i rapporto tra i due è solido e il procuratore ha rassicurato che il difensore non farà nessuna barricata per andar via da Napoli, anzi il feeling con Gattuso è un motivo in più per restare.

Ovvio che un’offerta importante per un classe ‘91 è nell’interesse stesso del club azzurro. Anche perché Ramadani ha il sostituto pronto da mettere sul tavolo: Nikola Milenkovic della Fiorentina, 22 anni, pronto al salto in un top club e sul quale l’area tecnica ha già espresso gradimento.