Hysaj rigenerato dalla cura Gattuso

I top e i flop della giornata di Serie A: Kulesevski è un giocatore dal talento sconfinato. Potenza e tecnica sempre presente

Top

Hysaj dopo 179 presenze in serie A realizza il primo goal e che goal… Dopo aver dribblato con facilità irrisoria due giocatori del Sassuolo tira un diagonale imparabile per il portiere nero verde. Rischia addirittura la doppietta. Giocatore rigenerato dalla cura Gattuso.

Immobile(Lazio) due rigore procurati e trasformati, oltre ad un autentico gioiello da vedere e far rivedere anche nelle scuole calcio. Giunge a 34 rete in classifica marcatori 101 in serie A.. Il record di Higuain è vicino e mancano due giornate.

Verteout(Roma) cerca spesso e volentieri la verticalità. Glaciale dal dischetto contro la squadra che lo ha lanciato in Italia tre anni anni. E’ l’uomo del match.

Kulesevski(Parma) giocatore dal talento sconfinato. Potenza e tecnica sempre presente. Realizza il goal vittoria segnato con il piede debole, il destro.

Flop Felipe(Lazio) serata disastrosa per il centrale bianco celeste. Provoca il rigore con un fallo evitabile su Zaccagni e sfiora l’autorete in due occasioni nel giro di un minuto ad inizio ripresa Chiesa(Fiorentina) giornata no per l’esterno d’attacco della squadra viola. Fatica enormemente a contenere uno scatenato Spinazzola, in avanti è nullo. Muldur(Sassuolo) soffre in maniera clamorosa un Hysaj particolarmente ispirato. E’ l’anello debole della difesa nero-verde. Viene sostituito all’inizio del primo tempo.