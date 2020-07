Guardiola: “Sarei rimasto al Manchester City pure in League Two”

Il TAS ha scagionato il Manchester City dalle accuse di violazione del fair play finanziario, togliendo l’esclusione dalle competizioni europee. Pep Guardiola ne ha parlato in conferenza stampa, all’indomani della sentenza.

Sono incredibilmente felice. Sono state dette tante falsità, ma il club ha agito sempre in modo regolare e vinto sul campo.

Come ho ripetuto molte volte, se avessimo fatto qualcosa di sbagliato avremmo accettato la decisione dell’UEFA e del TAS. Avevamo diritto di difenderci e l’abbiamo fatto, credendo nella correttezza del nostro operato. In molti ci hanno criticato, ma si sbagliavano. In dieci anni il club è cresciuto molto ha investito tanto come altre squadre in Europa. Non siamo stati squalificati perché abbiamo seguito le regole del Fair Play Finanziario, altrimenti ci avrebbero sanzionato.

La mia situazione personale era chiara già da tempo. Sarei rimasto qui in ogni caso, anche se ci avessero retrocesso in League Two. Rinnovo di contratto? È prematuro parlarne, abbiamo un mese davanti a noi e un altro anno da giocare. Per un manager è tanto tempo.