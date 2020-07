Genoa-Napoli, tornano Hysaj e Maksimovic, Mertens dà il cambio a Milik

Su Repubblica Napoli. Sei i cambi in formazione. Lobotka, Elmas e Politano titolari. Lozano entrerà in corsa

Gattuso ha avvertito la squadra: a Genova si aspetta una battaglia. Lo scrive Repubblica Napoli.

“Ringhio si aspetta una battaglia a Marassi e ha messo alla vigilia sull’avviso i suoi giocatori, specialmente quelli che finora hanno convinto meno o hanno avuto meno occasioni per mettersi in mostra. Con il turn over imposto dal ciclo di ferro, che prevede tre gare alla settimana fino all’inizio di agosto, tutti avranno la possibilità di mettersi evidenza e dovranno essere pronti a sfruttarla: per dimostrare d’essere funzionali al progetto subito e per il futuro”.