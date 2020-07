Gazzetta: Zanardi trasferito al San Raffaele per un’infezione batterica

La complicazione, comparsa tra giovedì sera e venerdì mattina insieme a una febbre alta, ha convinto i medici a spostare l’atleta in una struttura dotata di terapia intensiva

Secondo quanto scrive la Gazzetta dello Sport, il motivo del trasferimento di Alex Zanardi da Villa Beretti al San Raffaele di Milano sarebbe un’infezione batterica.

“La complicazione, comparsa tra giovedì sera e venerdì mattina insieme a una febbre alta, ha convinto i medici a spostare il campione paralimpico in una struttura più idonea, dotata di una terapia intensiva. L’ufficio comunicazione dell’ospedale milanese ha fatto sapere che per oggi non sono previsti bollettini medici”.